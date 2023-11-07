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Vize ilçesinde alabalık üretim tesisleri denetlendi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri Balkaya köyündeki işletmelerde denetim yaptı. Ekipler, havuzları, hijyen ve yemleri kontrol etti.