Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ilçede market, büfe ve kafe gibi gıda ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği işletmeleri denetledi. Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti. Elektrik kesintisi

Vize'de gıda denetimi yapıldı.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ilçede market, büfe ve kafe gibi gıda ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği işletmeleri denetledi.

Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli bir ilçe, köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesi, Vize ilçesinin Düzova köyü ile Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 15 kasım çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti Kofçaz ilçesinde 13.00-18.00, Düzova köyünde 10.00-15.00, Yeni mahallesinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Kadınlar Spor Turnuvası düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde 6. Kadınlar Spor Turnuvası yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesince Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi ile Düvenciler Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen turnuvalarda basketbol ve voleybol branşlarında 11 takım mücadele etti.

Turnuvada basketbol branşında Kemer Master takımı, voleybolda ise Bulgaristan'ın Tasarevo takımı şampiyon oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer, Kemal Pektaş katıldı.