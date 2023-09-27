Vitago, İstanbul Kozmetik Fuarı'na katılıyor

Vitago, yenilikçi ürünlerini sergilemek üzere İstanbul Kozmetik, Güzellik, Kuaför ve Ev Bakım Ürünleri Fuarı'na (Beauty İstanbul) katılıyor. Şirket, uluslararası fuarlarla ürün portföyünü genişletme çabalarına devam ediyor.

Vitago, yenilikçi ürünlerini sergilemek üzere İstanbul Kozmetik, Güzellik, Kuaför ve Ev Bakım Ürünleri Fuarı'na (Beauty İstanbul) katılıyor.

Tohum Holding'den yapılan açıklamaya göre, Vitago, bugün başlayan ve 29 Eylül'de sona erecek fuarda ziyaretçilerle buluşuyor.

Farklı ülkelere ihracat gerçekleştiren ve Latin Amerika'dan Moğolistan'a kadar toplamda 15 farklı ülkede temsilciliğini bulunan Vitago, uluslararası fuarlarla ürün portföyünü küresel ölçekte genişletme çabalarına devam ediyor.

Şirket, 29 Ocak-1 Şubat 2024'te Dubai'de gerçekleşecek olan ve Orta Doğu'nun en büyük sağlık fuarı olma özelliği taşıyan Arab Health'e katılacak. Vitago, bu fuar vesilesiyle TRT Çocuk'un gıda takviyesi alanında tek lisans sahibi olarak Rafadan Tayfa ve Pırıl lisanslı çocuk gruplarına özgü vitamin ürünlerini Orta Doğu pazarında daha geniş kitlelere ulaştırarak çocuklara eğlenceli vitamin desteği sunma misyonunu sürdürecek.

Vitago, Türkiye'deki eczane kanalına özel ürünler geliştirmeye devam ederken, Vitago Premium serisini de müşterileri ile buluşturuyor. "Hep İyi Hisset" mottosuyla tüketici sağlığı alanında faaliyet gösteren şirket, ulusal ve uluslararası alanda aldığı sertifikalar ve güçlü üretim altyapısı ile öne çıkıyor. TRT Çocuk karakterlerini gıda takviyesi alanındaki tek lisanslı üreticisi olan Vitago, çocuklar için Vitago Kids markasıyla Rafadan Tayfa, Pırıl ve Z Takımı lisanslarıyla üretim yapmaya devam ediyor.

"Önemli iş ilişkileri kurmayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vitago İhracat Yöneticisi Furkan Yaşar, Beauty İstanbul gibi fuarların sektördeki gelişmelere katkı sağladığını ve önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu fuar vesilesiyle önemli iş ilişkileri kurmayı ve sektör profesyonelleri ile görüşmeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Uzman ekibimiz tarafından yürütülen AR-GE çalışmalarının ürünlerini sergilemekten gurur duyuyoruz. Her bir pazarda yerel tüketici ihtiyaçlarına odaklanarak, ürün portföyünü çeşitlendirip genişletmekte ve böylece temsilciliği bulunan ülkelerde büyümeyi hedefliyoruz."