Visa İnovasyon Programı'nın 4. dönemi başladı - Haberler

Visa İnovasyon Programı'nın 4. dönemi başladı.

Visa'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 102 girişim arasından seçilen Alternatif SuperApp, Enno Wallet, MonoPayments, Qumpara ve Yancep 6 ay sürecek yeni döneme dahil oldu.

Programda yeni dönemin temalarını yeni nesil ödeme çözümleri, yeni ödeme akışlarını mümkün kılma, KOBİ'lerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve akıllı bir gelecek başlıkları oluşturuyor.

Visa İnovasyon Programı, Türkiye'de bugüne kadar 3. dönemde 15 mezun verdi. Bu fintech'ler 230 saati aşan eğitimlere katıldı, 140'tan fazla mentorla bir araya geldi.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki programların tek bir çatı altında toplanmasıyla fintech'ler yurt dışındaki iş ortaklıkları ve uzmanlarla da çalışma fırsatı elde etti.

Program süresince Visa'nın yerel ve global iş ağındaki banka, e-para kuruluşu ve üye iş yerleri ile 23 pilot çalışma gerçekleştirildi.

Mezun fintech'lerden bazıları toplamda 6 milyon dolar yatırım aldı ve pek çoğu yurt dışında iş ortaklığı kurma fırsatı buldu.

Visa İnovasyon Programı'nın 4. dönemine Türkiye'den dahil olan fintech'ler şöyle:

"Alternatif SuperApp: https://alternatif.app Alternatif SuperApp B2B müşteriler için dijital cüzdan, sadakat ve CRM gibi ihtiyaç duyduğu altyapıları sağlayan, aynı zamanda B2C için nakit ve kredi kartı alternatifi, bütün dijital cüzdanları bir yerde birleştiren bir pazar yeri uygulaması.

Enno Wallet: https: www.ennowallet.com Enno Wallet, velayeti tamamen kullanıcının kendisinde olan ve merkeziyetsiz finans uygulamalarını cüzdanın bir parçası olarak sunan mobil kripto para cüzdanı.

MonoPayments: https://monopayments.com elektronik para, ödeme kuruluşları, dijital bankalar, diğer finansal kurumlar ve e-ticaret platformları özelinde tek bir dijital platform üzerinden hepsi bir arada no code fintek çözümleri.

Qumpara: https://www.qumpara.com Kullanıcılarına markaların tekliflerini ileterek alışverişlerinden kazanç elde etmelerini sağlıyor.

Yancep https://www.yancep.com Yancep, kullanıcıların hedeflerine ve risk tercihlerine göre modellenmiş portföylere yatırım yapmalarını sağlayan bir birikim ve yatırım uygulaması."

"Tamamladığımız 3 döneme baktığımızda hedeflerimizi tutturduğumuzu görüyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Visa İnovasyon Programı'na başlarken 3 hedef belirlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İhtiyaç doğrultusunda bankalar ve finans kuruluşlarıyla fintech'leri buluşturmak, yeni oyuncuları destekleyerek kartlı ödemeler pazarının büyümesini sağlamak ve 200 ülkeye yayılan global ağımız sayesinde fintech'lerin geliştirdikleri çözümlerle uluslararası pazarlara açılmalarına destek olmak. Geriye dönüp tamamladığımız 3 döneme baktığımızda bu hedeflerimizi tutturduğumuzu mutlulukla görüyorum. Şimdi de programımızın dördüncü dönem katılımcılarına başarılar diliyorum. Artık Türkiye'den de unicorn'lar çıkıyor. Girişim ekosistemimiz birkaç yıl öncesine göre daha nitelikli. Önümüzdeki dönemde fintech'leri de bu resmin içinde görmeyi umut ediyoruz."

Hackquarters Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucusu Kaan Akın ise Visa Inovasyon Programı'nın, Visa'nın yanı sıra fintech ekosisteminin önemli oyuncuları olan bankalar, perakende şirketleri ve bunun etrafındaki diğer şirketleri de kapsayan, tam anlamıyla ekosistemi bir adım ileriye taşımaya çalışan bir program olduğunu belirtti.

Akın, "Fintech'lerin dünyadaki hızlı yükselişiyle birlikte hem Türkiye'deki girişim ve ekosistem partnerlerini bir araya getirmemizi hem de yurtdışından gelen ilgiyle birlikte Türkiye'deki ekosistemin globalleşmesini desteklemeye devam eden bir platform. Her sene seçtiğimiz girişimlerin yanında, bu platformun bir parçası olmak isteyen kişilere de çok açık bir şekilde destek olabilmekten dolayı çok mutluyum. Etkisinin her sene katlanarak arttığını görmemiz de bu programın bir parçası olarak bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.