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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.630 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.630 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.633,25 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 2.630 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,9 azalışla 2.594,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını kaydederek, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını dile getirdi.

Bugün, yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.635 ve 2.670 puanın direnç, 2.580 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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