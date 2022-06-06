VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Haberler

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.995 puanda dengelendi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.995 puanda dengelendi. Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.998,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.995 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü satıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 2.980,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 2.978,50 puana geriledi. Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırsa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz adımlarını yıl sonuna kadar sürdürebileceği tahminlerinin arttığını kaydetti. Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.960 seviyesinin destek, 3.020 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Merkez Bankası Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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