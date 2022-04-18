VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 2.813 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 2.813 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.824,00, en düşük 2.805,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 2.813,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2.811,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 2.814,25 puana çıktı.

Analistler, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sert gerileyen perakende satışların yanı sıra şahinleşen merkez bankalarına ilişkin beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.790 ve 2.760 puanın destek, 2.820 ve 2.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul, Nisan, Cuma, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title