Üye Girişi
Haberi Paylaş

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Ekonomi Haberleri

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3.795 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3.795 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.787,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 3.795 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 3.815,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.823,00 puana çıktı.

Analistler, enflasyonist baskılar ve resesyon riskinin artması ile geçen hafta boyunca küresel piyasalarda etkili olan negatif seyrin, önde gelen merkez bankalarının kararlarını açıklayacağı yeni haftanın başlangıcında da etkili olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve Japonya'nın yanı sıra İngiltere'de de piyasaların kapalı olduğunu anımsatarak, teknik açıdan endeks kontratında 3.750 ve 3.720 puanın destek, 3.860 ve 3.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title