VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3.395 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 3.301,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 3.395,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 3360-3490 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 3.401,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 3.387,75 puana indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.340 ve 3.300 seviyelerinin destek, 3.430 ve 3.480 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.