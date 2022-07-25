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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.752 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.752 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 2.747,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 2.752 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 azalışla 2.765,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerileyerek 2.759,75 puana indi.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin artan endişelerle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını söyledi.

Bu hafta dünya genelinde veri gündeminin oldukça yoğun olduğuna dikkati çeken analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) çarşamba günü açıklanacak faiz kararının ise yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi.

Analistler, devam eden bilanço döneminde şirketlerin karlılıkları ve gelecek döneme ilişkin beklentilerinin de piyasalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaları artırabileceği ifade etti.

Bugün yurt içinde temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.740 ve 2.700 puanın destek, 2.770 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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