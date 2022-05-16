VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Haberler

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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.818 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.818 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.814,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 2.818 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,4 yükselişle 2.824,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.821,50 puana geriledi.

Analistler, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

Bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesinin yanı sıra ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, bugün ise yurt içinde ödemeler dengesi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.780 ve 2.750 seviyelerinin destek, 2.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 350 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisi ise 38 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Haziran, Cuma, Ekonomi, Haberler

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