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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.834 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.834 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.831,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 2.834,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, satıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 2.849 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 2.852 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade eden analistler, açıklanmaya devam eden finansal sonuçlalar nedeniyle hisse bazlı hareketliliklerin de artabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.790 ve 2.730 seviyelerinin destek, 2.860 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Borsa İstanbul, Haziran, Cuma, Ekonomi, Haberler

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