VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 5.762,75 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.762,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 5.754,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.762,50 puana indi.

Analistler, küresel piyasaların dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.800 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.700 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.