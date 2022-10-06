VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 yükselişle 3.948,75 puandan başladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 yükselişle 3.948,75 puandan başladı. Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 3.948,75 seviyesinden işlem gördü. Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 değer kazancıyla 3.931,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselerek 3.948,25 puana çıktı. Analistler, dünya genelinde ekonomik görünüm ve merkez bankalarının atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.950 ve 4.000 seviyelerinin direnç, 3.900 ve 3.880 puanın destek konumunda olduğunu söyledi. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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