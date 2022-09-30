VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 3.548,75 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3.548,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2 altında 3.546,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif alıcılı seyrederek 3.552,75 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişelerinin sürmesinin, yatırımcı risk iştahında kalıcı bir iyileşmeye engel olduğunu belirterek, oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, pay vadeli işlem kontratlarında bugün vade sonu olduğunu anımsatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle sert dalgalanmalar görülebileceğine dikkati çekerek, teknik açıdan endeks kontratında 3.530 ve 3.500 seviyelerinin destek, 3.590 ve 3.620 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.