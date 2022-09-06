VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.905 puanda dengelendi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.905 puanda dengelendi. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 3.909,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 3.905 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 5,1 üzerinde 3.855,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.869,00 puana çıktı. Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon endişelerinin sürdüğünü ancak Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını duyurmasının ardından risk iştahının arttığı bildirdi. Yurt içi piyasaların küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirten analistler, Avrupa'nın enerji krizine ilişkin gelişmeler ve veri gündeminin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.930 ve 3.970 puanın direnç, 3.830 ve 3.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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