VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.556 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 3.567,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 3.556,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,1 altında 3.541,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 3.555,00 puana çıktı.

Analistler, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi verileri ve Çin'de yeni kapanmaların resesyon beklentilerini güçlendirmesi ile küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini kaydederek, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.520 ve 3.500 puanın destek, 3.580 ve 3.610 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.