VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.435 puanda dengelendi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.435 puanda dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.437,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 3.435,00 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 3.428,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.436,75 puana çıktı. Analistler, ABD'de düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi. Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 63'e yükseldiğini aktaran analistler, Powell'ın bugünkü konuşmasında Fed'in olası adımlarına ilişkin ipuçları aranacağını bildirdi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.450 ve 3.500 seviyelerinin direnç, 3.400 ve 3.380 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Tam Gemi Şok Denemeleri Borsa İstanbul Fed Ekonomi Haberler

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