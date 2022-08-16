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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.125 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.125 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.132,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 3.125,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 3.103,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını telafi ederek 3.126,75 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırabileceğine yönelik artan beklentilerle küresel pay piyasalarının sınırlı da olsa pozitif seyrettiğini belirterek, yatırımcıların gözünün bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündemine çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarında eylül toplantısında Fed'in yüzde 64 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 36 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlandığını hatırlatan analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 3.150 ve 3.180 seviyelerinin direnç, 3.100 ve 3.080 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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