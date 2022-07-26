VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.806 puanda dengelendi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.806 puanda dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.808,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.806 seviyesinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 artışla 2.801,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.807,00 puana çıktı. Analistler, küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yarınki para politikası kararları öncesinde güçlenmeye devam eden resesyon endişesiyle karışık bir seyir izlediğini söyledi. Bugün yurt içinde şirketlerin 2. çeyrek bilançolarını açıklamaya başlayacağını kaydeden analistler, sektör ve hisse bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.820 ve 2.850 puanın direnç, 2.770 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. AA / Murat Aslan - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Borsa İstanbul Fed Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.