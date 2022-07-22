VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.775 puanda dengelendi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.775 puanda dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.780,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.775 seviyesinden işlem görüyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 2.770,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.782,00 puana çıktı. Analistler, küresel pay piyasalarında artan resesyon riski sonrası veri odaklı değerlendirmelerin ön plana çıkmaya devam ettiğini bildirdi. Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD ve Avrupa'da ise açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 puanın direnç, 2.770 ve 2.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi. AA / Murat Aslan - Ekonomi Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.