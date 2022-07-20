VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.765 puanda dengelendi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.765 puanda dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.774,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.765 seviyesinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,1 artışla 2.759,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.764,25 puana çıktı. Analistler, ABD'de devam eden bilanço döneminde şirket karlılıklarının beklentileri geride bırakmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini bildirdi. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 puanın direnç, 2.730 ve 2.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi. AA / Murat Aslan - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.