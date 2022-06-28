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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.772 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.772 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.773,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.772 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 2.525-2.785 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 azalışla 2.755,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.759,00 puana yükseldi.

Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlendiğini aktararak, yarından itibaren yoğunlaşacak olan makroekonomik verilerdeki işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ise dış ticaret açığı, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 puanın destek, 2.780 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

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