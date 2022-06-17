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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.769 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.769 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.780,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2.769 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,2 azalışla 2.767,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da ise yatay seyretti.

Analistler, sıkılaştırıcı para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini kaydederek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Bugün ayrıca, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.750 puanın destek, 2.800 ve 2.830 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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