VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.850 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.850 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.855,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2.850 seviyesinden işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda artan risk algısına paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 azalışla 2.831,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 96 ihtimalle bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini bildiren analistler, Fed yetkililerinin daha önce bu durumu olasılık dışı olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Analistler, dünkü sert düşüşün ardından küresel bazda vadeli işlem piyasalarının bugünkü açılışlarda yükseliş kaydettiğini, ancak yatırımcıların Fed kararları öncesinde temkinli olmasının faydalı olabileceğini dile getirdi.

Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 ve 2.785 seviyelerinin destek, 2.860 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Borsa İstanbul Fed Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title