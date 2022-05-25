VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler

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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.747 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.747 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.750,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.747 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 2.733,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise alıcılı seyrederek 2.742,25 puana çıktı.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.700 seviyesinin destek, 2.790 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da 1'inci çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yıllık yüzde 3,8 artışla beklentileri aştı.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Haziran, Ekonomi, Haberler

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