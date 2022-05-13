VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.814 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.817,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 2.814 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 3,6 düşüşle 2.784,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.789,50 puana çıktı.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.780 ve 2.750 seviyelerinin destek, 2.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta yıllık yüzde 9,4 artmasını bekliyor. Ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,1 artacağını öngörüyor.