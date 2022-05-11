VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.920 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.927 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.920,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,8 yükselişle 2.907,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 2.913 puana çıktı.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini ancak Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının bulunduğunu aktaran analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de merkez bankalarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin kılavuz niteliği taşıdığını bildirdi.

Analistler, verilerin ardından pay piyasalarında oynaklığın artabileceğine ifade ederek, endeks kontratında 2.840 puanın destek, 2.950 ve 2.990 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.