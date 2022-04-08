VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.659 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.665,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.659 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 2.646,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 2.659,75 seviyesine çıktı.

Analistler, artan jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle yükselen tahvil faizlerinin küresel risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının ise pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.670 seviyesinin direnç, 2.590 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.