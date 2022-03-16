VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.374 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.384,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.374,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2.365,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen de olsa telafi ederek 2.373,25 puana çıktı.

Analistler, devam eden jeopolitik risklere karşın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelere ilişkin umutların pay piyasalarındaki aşağı yönlü baskıyı törpülediğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığına dikkati çeken analistler, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 2.400 seviyesinin direnç, 2.355 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.