VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3.083 puanda dengelendi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3.083 puanda dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.096, en düşük 3.081 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 3.083 seviyesinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,3 artışla 3.084,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti. Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle pay piyasalarındaki temkinli seyrin devam ettiğini belirtti. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.095 ve 3.130 seviyelerinin direnç, 3.070 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi. Ekonomi AA / Murat Aslan Tam Gemi Şok Denemeleri Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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