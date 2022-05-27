VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
 - Güncelleme:
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.838 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.838 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.843,50, en düşük 2.833,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 2.838 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,3 yükselişle 2.841,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının pay piyasalarında pozitif karşılandığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.810 seviyesinin destek, 2.880 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Haziran, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title