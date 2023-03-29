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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Ekonomi Haberleri

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 5.316,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 5.316,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 5.316,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,3 altında 5.314,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalsa da para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin güç kaybettiğini ifade eden analistler, aralık toplantısına kadar alınacak kararlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.300 ve 5.250 seviyelerinin destek, 5.400 ve 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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