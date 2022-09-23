VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 3.680 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.674,00 ve en yüksek 3.694,74 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında, 3.680 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 3.682 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.688,75 puana çıktı.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu, ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı ( Fed ) Jerome Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve "Salgın sonrası ekonomiye geçiş" temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.650 ve 3.600 seviyelerinin destek, 3.700 ve 3.750 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Öte yandan, VİOP'ta sürekli müzayede seansı öncesinde işlemlerin tek fiyat yöntemi ile gerçekleştirildiği açılış seansı bugün uygulamaya alındı.