VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 3.600 puanda dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 3.600 puanda dengelendi.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.480, en yüksek 3.610,25 puanı görmesinin ardından 3.600 seviyesinden işlem görüyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, endekse bağlı devre kesici sisteminin çalışmasının ardından normal seansı önceki kapanışın yüzde 5,6 altında 3.600,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 3.568,75 puana indi.
Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.
Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.540 ve 3.500 puanın destek, 3.630 ve 3.680 seviyelerinin direnç konumuna gelebilecceğini ifade etti.