Borsa güne düşüşle başladı - Haberler

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Borsa güne düşüşle başladı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 azalışla 2.389,71 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 azalışla 2.389,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,90 puan ve yüzde 0,16 değer kaybederek 2.389,71 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,28'le bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,55'le gıda, içecek oldu.

Yurt içi piyasalarda dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, BIST 100 endeksi çarşamba günü yüzde 0,05 azalışla 2.393,61 puandan kapandı.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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