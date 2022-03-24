VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.502 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.511,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının hemen altında 2.502,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 2.502,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." açıklamasının küresel pay piyasalarında risk iştahını düşürdüğünü bildirdi.

Açıklama özellikle emtia fiyatları üzerinde etkili olurken, dün Avrupa'da Nisan vadeli doğal gaz kontratları yüzde 20'den fazla artışla 118 avroya, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5,7 değer kazanarak 117,8 dolara çıktı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek haberlerin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.550 puanın direnç, 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.