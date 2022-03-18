VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.431 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.441,00, en düşük 2.4290,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 2.431,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,3 üzerinde 2.430,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 2.439,50 puana çıktı.

Analistler, dünya genelinde şahinleşen merkez bankalarıyla birlikte petrol başta olmak üzere yeniden yükseliş eğilimine giren emtia fiyatlarının pay piyasalarındaki risk iştahını törpülediğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın pay piyasalarını baskılayan unsurların başında yer aldığını kaydeden analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışları ve Rusya Merkez Bankası'nın toplantısından çıkacak kararların takip edileceğine değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 2.470 puanın direnç, 2.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.