VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 azalışla 8.661,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 altında 8.661,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,7 üzerinde 8.676,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.668,00 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, teknoloji hisseleri kaynaklı artan oynaklıklar ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak veriler ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Hali hazırda devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra yoğun veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, Fed'in toplantı tutanaklarından bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller alınabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, yurt içinde bugün gözler enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.700 ve 8.800 puanın direnç, 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.