VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 8.926,50 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 8.926,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,4 altında 8.935,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında düşüşünü devam ettirerek 8.924,75 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişin genele yayılmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin yarın açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini ifade eden analistler, beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yıl sonuna kadar 1 faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini vurguladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Banka'nın kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.