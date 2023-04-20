VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 azalışla 5.624,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 5.624,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün 5.525-5.690 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 5.636,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.625,00 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan şirket finansal sonuçlarına göre, ülkenin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin bu yılın ilk çeyreğindeki net karının yüzde 19, gelirinin ise yüzde 2 azaldığını anımsatan analistler, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın gelirinin 23,3 milyar dolara ulaşırken, net karının 2,5 milyar dolara gerilediğini dile getirdi.

Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinde de büyük oranda farklılık olmadığı kaydedildi.

Öte yandan, dün Halkbank'a ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını duyurması yurt içi piyasalarda risk iştahını arttırırken, Halkbank hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazanarak, günü 12,55 lirayla tavan fiyattan tamamladı.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmeleri, endeks ve diğer sözleşmelerde saat 12.40'ta sonlanacak.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin toplantı tutanakları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.650 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.550 ve 5.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.