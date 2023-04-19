VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 5.606,50 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 5.606,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,3 altında 5.610,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 5.607,50 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ile yoğunlaşan bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıklarla yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Fed üyeleri sözle yönlendirmelerine devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarının sürmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.

ABD ekonomisinde soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde alınan güçlü sinyallerin "şahin" politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişesiyle varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran analistler, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.650 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.550 ve 5.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.