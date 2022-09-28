VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,8 azalışla 3.651,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 altında 3.651,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 3.680,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise düşüş eğiliminde hareket ederek 3.665,25 puana geriledi.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz adımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda hızla yükselen tahvil getirileri ve dolardaki güçlenmenin resesyon korkularını derinleştirdiğini belirterek, küresel piyasalarda düşük risk iştahı ve oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

Bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.630 ve 3.600 seviyelerinin destek, 3.680 ve 3.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.