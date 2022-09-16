VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.730 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.720 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında 3.730 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 5,2 altında 3.767,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 3.755 puana geriledi.

Analistler, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına anımsatan analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.700 ve 3.650 seviyelerinin destek, 3.800 ve 3.850 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.