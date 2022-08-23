VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.340 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 3.333,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 3.340,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün güne yüzde 1'i aşan düşüşle başlamasına karşın günün ilerleyen saatlerinde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 3.348,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarının merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişeleriyle negatif seyrettiğini belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) eylüldeki faiz kararına ilişkin beklentilerin değiştiğini kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 42, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 58'de bulunduğunu hatırlattı.

Analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, dünya genelinde ise öncü PMI ile birlikte ABD'de yeni konut satışları ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.330 ve 3.300 seviyelerinin destek, 3.350 ve 3.370 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.