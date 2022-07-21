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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.788 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.788 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 2.783,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 2.788 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 artışla 2.790,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.786,25 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının resesyon riski ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlediğini kaydederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ECB'nin, politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi de güçlendi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 puanın direnç, 2.770 ve 2.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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