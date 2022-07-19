VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.693 puanda dengelendi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.693 puanda dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 2.687,50 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 2.693 seviyesinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 4,2 artışla 2.703,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.693,00 puana geriledi. Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini belirterek, söz konusu durumun piyasalarda risk algısını artırdığını dile getirdi. Bugün, yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.670 puanın destek, 2.710 ve 2.750 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi. AA / Murat Aslan - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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