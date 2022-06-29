VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.711 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.711 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 2.710,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 2.711 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 2.696,50-2.795,00 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 azalışla 2.713,75 puandan tamamladı. Dün akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını duyurmasının ardından, endeks kontratı, akşam seansında yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 2.721,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydederek, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri takvimi yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Haziran vadeli endeks kontratında vade sonuna iki gün kaldığını anımsatan analistler, yaklaşık 175 bin açık pozisyon bulunduğunu, pozisyon kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.680 puanın destek olarak takip edildiğini aktaran analistler, 2.750 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Jens Stoltenberg Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title