VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.840 puanda dengelendi. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.840 puanda dengelendi. Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 2.830,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 altında 2.840 seviyesinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 artışla 2.863,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde artan resesyon endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi. Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bugün ve yarın Fed Başkanı Powell'ın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.830 ve 2.800 seviyelerinin destek, 2.870 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi. AA / Murat Aslan - Ekonomi Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.