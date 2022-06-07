VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Haberler

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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.039 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.039 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.036,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 3.039 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 3.045,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.047,75 puana çıktı.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi artsa da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının pay piyasalarında tedirginliğe neden olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.000 seviyesinin destek, 3.055 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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